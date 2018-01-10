Kavgacıların İtirafları

Gülben Ergen, Yeşim Salkım, Seren Serengil'in ilk başladıkları kavga yıllar önce Yeşim Salkım'ın Hakan Uzan ile evli oldukları dönemde Gülben Ergen'in Hakan Uzan ile birlikte olduğunu öğrenen Yeşim Salkım, yıllardır Gülben Ergen ile kavgaları bir türlü bitmedi. Bu kavganın içerisine yıllar önce Seren Serengil de evli sevgilisi Ali Yıldırım'ın, Gülben Ergen'in de Ali Yıldırım'ı elinden almasıyla kavga iyice ateşlenmişti. Yıllardır bunları biliyorduk. Peki, neden tekrar bu kavga başladı? Huylu huyundan vazgeçmedi mi?

Gülben Ergen yıllar sonra Erhan Çelik ile evliyken iş adamı Tolga Douley ile birlikte olması bu kavgayı tekrar gündeme getirdi.

Magazin meydanı bunlara mı kaldı?

Seren Serengil'i Star TV'de Cengiz Semercioğlu ile magazin yorumlamaya başladı. Yeşim Salkım da başka bir kanalda magazin yorumcusu olmaya başladıktan sonra Gülben'in bir aldatma, evli erkek ile beraberliğini duyunca eski kan tazelendi. Bu kavganın içerisine geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde medyaya konuşmayan Gülben Ergen'in, Seda Sayan'ın programına katıldıktan sonra kıyamet koptu. Bu durum yapımcıların da işine geliyor herhalde. Magazin programları bunların sayesinde iyi reyting yapıyordur. Bu olayı duyan Seren Serengil ateş püskürdü ve Seda Sayan'ı sosyal medyada takibi bıraktı. Yeşim Salkım ise Seda Sayan'a ayar vererek, "Kadırgalı, akıllı ol, seni gömerim." gibi laflar söyleyerek magazin gündemine oturdu. Seda Sayan, yakın dostlarının söylediğine göre, "Ben hayatımdan herkesi çıkarırım, kimse bana ayar vermeye kalkamaz, programda işimi yaptım." demesine rağmen bu kavga büyüyecek. Herkesin eteğindeki taşlar ortaya tek tek dökülecek. Görünen o ki, aslında bu işi ünlülerin değil, gerçekten bu işe gönül vermiş gazetecilerin yapması gerekiyor. Magazin gazetecilerinin artık elini taşın altına koyma vakti gelmiştir.

Peki, bu kavganın sonucunda galip gelen olacak mı?

Bana kalırsa bu kavganın galibi yok. Hele de evli sevgilisiyle adı çıkmasını bir türlü kabullenmeyen Gülben Ergen'in evli sevgilisinin telefonunda uygunsuz fotoğrafları olduğu da magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Bu Gülben Ergen'in bütün güvenirliğini bitiren sonu bence ama bu itirafları yıllar önce magazin gazetecileri yazsaydı kimse kabullenmezdi ama şimdi kendi kendilerine kabul ediyorlar. Sanat dünyasının çirkef halini şimdi herkes görüyor. Galip gelen onlar değil, galip gelen yıllarca insanları peşinden sürükleyen ünlülerin gerçek yüzünü gören kamuoyudur.