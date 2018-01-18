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Kavga Büyüyor

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Kavga Büyüyor
Bülent Ersoy ile modacı Gülşah Saraçoğlu arasındaki polemik çığ gibi büyüyor.

Özge Ulusoy'un sunuculuğunu yaptığı magazin programında Gülşah Saraçoğlu, Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etmişti. Bülent Ersoy programa telefonla bağlanarak Gülşah Saraçoğlu'na verdi veriştirdi. Ersoy, "Senin kıyafetlerini köpek bile yemez." gibi sözlerle Gülşah Saraçoğlu'yla büyük bir polemiğin içine girmişti. Lerzan Mutlu'dan 'çantalı fotoğraf' açıklaması! Bu sabah 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan modacı Gülşah Saraçoğlu, "Ben Bülent Ersoy ile çalışmak zaten istemiyorum" dedi. Bülent Ersoy'un bu kadar sert bir tepki vermesini başka bir neden bağlayan ama açıklamayan Saraçoğlu, "Benimle girdiği polemiğe emekçi arkadaşlarımı karıştıramaz. Madem memnun değildi, 1 değil, 2 değil, 3 değil neredeyse 10 kere kıyafet diktirdi." dedi. Diva Bülent Ersoy'un Hindistan'dan bile kendisini aradığını belirten Gülşah Saraçoğlu, "Madem dostu değilim çocuğumun sünnet düğününe çağırmadığımda neden beni arayıp 'Beni neden çağırmadın?' diye sordu.

5 aydır Bülent Ersoy'a kırgınlığın sürdüğünü fakat bunun neden olduğunu açıklamayan Saraçoğlu, "Başka kişilerinde dahil olduğu bu konuyu konuşmak istemiyorum." dedi. Bülent Ersoy, Gülşah Saraçoğlu'na ateş püskürdü! 18 yıldır bu işi yaptığını belirten Saraçoğlu, "Ben tek göz odada kalmadım hiçbir zaman. Maddi durumum her zaman iyiydi." dedi. Saraçoğlu, "Hiçbir zaman anne kız ilişkisi olmadı aramızda... Ben onu memnun etmek için o cümleleri sarfettim." dedi. Bülent Ersoy'a dava açmayı düşünmediğini belirten Saraçoğlu, "Sürekli programlara bağlanıp hakkımda konuşuyor. Telefonlarına bile çıkmadığım Ersoy'a kırgınlığım bakidir. Beni olaylardan iki gün önce arayıp 'Paris'ten bana kumaş getir' demişti. Dediği lafları unutuyor sanırım, yaşına veriyorum." dedi. Diva Bülent Ersoy'a dava açmayı düşündüğünü belirten Saraçoğlu, "Bu konuyu avukatımla konuşacağım." dedi.

Kaynak: Gecce.com 
https://www.gecce.com.tr/haber-diva-bulent-ersoy-ve-gulsah-saracoglu-arasindaki-polemik-buyuyor

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