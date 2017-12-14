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Kavga Büyüdü!

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Kavga Büyüdü!
Hande Ataizi, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği sözlerden dolayı eski partneri Cem Davran için çok sert sözler söyledi.

'Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan Cem Davran partneri Ayça Ayşin Turan'ın 'Ruhsar' dizisinin jenerik şarkısını söylemesinin ardından "Bu şarkı bana bir tuvalet penceresini hatırlattı" diyerek Hande Ataizi'ne göndermede bulunmuştu. Ataizi bu sözlere Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap vermiş ve "Ruhsar'ın ruhuna ters" yorumunda bulunmuştu.

Bu tartışmanın ardından Hande Ataizi önceki gün görüntülendi. Kendisine Cem Davran'ın sorulması üzerine güzel yıldız magazin muhabirlerine şu açıklamaları yaptı:

"Cem'i ben çok severim. Çok uzun süre çalıştık. Bence yaptığı gereksiz bir espriydi. Çok samimi olduğun ve değer verdiğin bir insandan böyle bir şey duymak beni kırdı. Instagram'dan yapıtğım açıklamaya herhangi bir cevap vermedi, özür de dilemedi. Takipten çıkarmak önce çok çocukça geldi ama sonra düşündüm ve takipten çıkardım. 

Kaç yaşına gelmiş insanlarız birbirimizi desteklememiz gerekirdi. Yaptığı espri gereksizdi. Sen oraya sunucu olarak çıkımışsın anca sunarsın"

 

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