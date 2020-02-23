KAVALA SIKINTISI

Gezi Parkı davasından dolayı 2 sene tutuklu bulunan Osman Kavala beraat edildikten sonra tekrar gözaltına alınmıştı. Bu olay sebebiyle AKP'li bazı hukukçu millet vekilleri bu olaya tepki koydu.

Erdoğan Kavala hakkında ''Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar'' demişti. Bu durum AKP'li hukukuçu milletvekillerinin tepksini aldı.

Bazı millet vekiller şu şekilde açıkladı “Kavala hakkında eğer 15 Temmuz’dan bir soruşturma varsa, bu zamana kadar bundan da tutuklanması gerekirdi. Buradan beraat ediyorsa başka bir yerden yakalayalım anlayışı yargıda bir uygulama sorunudur ve bu aslında bize zarar veriyor. Yargıya talimat verildiği gibi bir algı oluşmasına neden oluyor” bu durumun doğru olmadığını vurguladılar.