KAVACIK'TA KORKUTAN YANGIN!

Kavacık'ta özel bir üniversitede yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangının binanın 5'inci katında çıktığı belirtilirken çalışmalar devam ediyor.