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Katliam gibi Kaza

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Katliam gibi Kaza
Kahramanmaraş'ta minibüs, önünde ilerleyen kaya yüklü hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, minibüste bulunan hepsi akraba 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiine meydana geldi. Ankara'dan Gaziantep'e gittikleri belirtilen Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, aynı yöne giden Ali Daş yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsteki 8 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada Zeynep Avcı, Cengiz Avcı, Cuma Avcı, Esra Avcı, Yusuf Avcı, Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı ve Songül Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kondu. 

Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 

Vali Vahdettin Özkan, minibüste 13 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 8'nin olay yerinde, 1'inin de hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "Bugün maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız. 9 vefat eden kardeşimiz var, 4 yaralımız var. Öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımız var hastanede onlara acil şifalar diliyorum" dedi.

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