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KATİLİ ÖZ OĞLU ÇIKTI!

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KATİLİ ÖZ OĞLU ÇIKTI!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde üniversite öğrencisi oğlu tarafından 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen kadın toprağa verildi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; olay yerinde delil olarak sadece üzerine kan ile "Bu mahallenin onuru var" yazılan elbise dolabını incelemeye alan polis kadının katilinin üniversite öğrencisi öz oğlu olduğunu tespit etti. Denizli'de okuyan zanlı en son 1 ay önce Bursa'ya geldiğini söyledi.
Olay günü aldığı otobüs biletleri gösterilince suçunu itiraf etti. Katil zanlısı evlat üniversiteden mezun olamadığı için annesinin yaptığı baskıya dayanamadığını bu yüzden cinayeti işlediğini ifade etti. Dolabın üzerindeki kanlı yazıyı ise hedef şaşırtmak için yazdığı iddia edildi. 
Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki Tülin Beygirci, mesai saati içerisinde gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi.
İhbar üzerine tek yaşayan kadının evine giden polis ekipleri kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde Tülin Beygirci'yi evin hol kısmında kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede talihsiz kadının 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Polislerinin incelemesinin ardından Beygirci'nin cesedi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 

 

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