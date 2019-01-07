Katil zanlısı itiraf etti

Ukrayna’nın Harkov kentinde iki Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bigiye göre, Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsünbeyi de öldürdüğünü, evde bulunan dört adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını söyledi ve suçlamaları kabul etti.

Canavarca hisle öldürmekten tutuklandı

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Hüsnü Can Ç.'yi “canavarca hisle kasten öldürme suçundan” tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Başsavcılıktan Ukrayna'da 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin açıklama

Ukrayna'da 2 Türk kızın öldürülmesinde şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin tutuklanmasına ilişkin Başsavcılık açıklama yaptı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Zeynep Hüsnübeyi ve Buket Yıldız adlı Türk vatandaşlarının Ukrayna'da yaşadıkları evde boğazları kesilerek öldürülmeleri olayına ilişkin Ukrayna adli makamlarınca başlatılan tahkikat kapsamında eylemi gerçekleştirdiği yönünde yeterli şüphe oluşan Hüsnü Can Ç. adlı şahsın 05 Ocak 2019 günü saat 18.00 civarında Pendik'te bir mezarlıkta, üzerinde bir adet ses tabancası ve bir adet bıçak olduğu halde yakalandığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yerel kolluk ekibi vasıtasıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Türk vatandaşı olması sebebiyle Anayasanın 38., Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 6/1. ve Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 11/1-a. maddeleri uyarınca başka bir ülkeye iadesi mümkün olmayan şüphelinin yasal şartların varlığına istinaden gözaltına alındığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Yapılan araştırmalar kapsamında şüphelinin Ukrayna'dan Türkiye'ye geldikten sonra iki ayrı şahsa toplam 4 adet bilgisayar mahiyetinde cihaz sattığı belirlenmiş, bu cihazlara el konularak incelemeye alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin emniyet ifadesinde susma hakkını kullandığı vurgulanırken, savcılıktaki ifadesinde özetle “Eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını” belirterek suçlamayı kabul ettiği ve aynı gün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Soruşturma, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi.