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Katil Zanlısı Adliyede!

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Katil Zanlısı Adliyede!
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç adliyeye sevk edil

Ordu'da müzik ve sahne sanatları fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.


Zanlının gönderildiği adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Zanlının savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.


BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. 2005'te 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilen zanlının yönetmelik hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde sevk edildiği Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği bildirildi.

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