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Katil Sürüsü

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Katil Sürüsü
Hınca hınç dolu hapishanede tutulan teröristlerin pasaportları arasında Rusya, Suudi Arabistan, Karadağ, Bosna Hersek var. Ajansa röportaj verenlerden biri ABD'li, biri de Belçikalı.

 

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Bir dönem Suriye ve Irak'ın yarıdan çoğunu kontrol ettiler, yaptıkları katliamlarla bütün dünyaya korku saldılar. Ekim 2017'de başlatılan harekattan dokuz ay sonra beklenen son gerçekleşti.

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Halifelik ilan ettikleri Musul'u kaybeden, Suriye'de Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'yla toprak kaybetmeye başlayan terör örgütü DEAŞ, en sonunda iki ülkede de yenildi.

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2019 yılına gelindiğinde ABD örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi'yi İdlib yakınlarındaki bir çiftlikte saklanırken buldu. Terör elebaşı, ABD özel kuvvetlerinin operasyonuyla öldürüldü.

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Danimarka'dan Rusya'ya, Özbekistan'dan ABD'ye, İngiltere'den Filipinler'e birçok ülkeden militan, yıllar içinde terör örgütüne katılmak için Suriye ve Irak'a geldi.

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DEAŞ yenilince birçoğu ülkelerine dönemedi, Batılı ülkeler teröristlerin nerede yargılanacağı konusunda bile anlaşamadı.

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Katil sürüsünün birçok üyesi şimdi bir başka terör örgütünün, YPG'nin kontrolündeki bölgede bir hapishanede tutuluyor.

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Reuters'ın usta foto muhabiri Goran Tomasevic, Suriye'nin kuzeyindeki hapishaneye girdi ve yüzlerce DEAŞ üyesini görüntüledi. Bazıları hınca hınç dolu odalarda.

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Kamışlı yakınlarındaki hapishanede Reuters'a konuşan Mahmud Muhammed, "Kaderimizi bilmek istiyoruz. Ailelerimizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Suriye'de veya başka bir yerde ölecek miyiz yoksa yaşayacak mıyız, bilmiyoruz" diyor.

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Reuters'a konuşan dokuz teröristten yedisi Suriye ve Iraklı, biri biri ABD'li, biri de Belçikalı. Abdurrahman Mustafa adlı Rakkalı, kendisini "DEAŞ'la sivil olarak çalıştım" diyerek savunuyor.

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Mustafa, "İki yıl hapis cezam var. Evliyim ve iki çocuk sahibiyim. Ailem şu an Rakka'da ve beni ziyarete geliyorlar" ifadesini kullanıyor.

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Hapishanenin hemen yakınında kadınlar ve çocukların tutulduğu kamplar var. Kamplardaki çadırlarda Birleşmiş Milletler logosu dikkat çekiyor.

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Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da hilafet ilan eden terör örgütü DEAŞ, binlerce insanın infazını ve gördüğü işkenceyi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

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