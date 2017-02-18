Katil babaya kızları sahip çıktı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde eski eşini öldüren, kayınvalidesini de yaralayan Tunay Göçer, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kızları Edanur ve Selinay Göçer, babalarından şikayetçi olmadıklarını söyledi, anneannelerini suçladı. Kızlar babalarına, "Seni seviyoruz. Biz buradayız" diye seslendi.

Tunay Göçer, geçtiğimiz yıl Ekim ayında eski eşi Hasret Akdoğan'ı pompalı tüfekle öldürdü, eski kayınvalidesi Sabiha Baydan'ı da yaraladı. Ardından da intihar girişiminde bulundu. Tedavisinin ardından tutuklanan Göçer, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hasret Akdoğan'ı kasten öldürmek, kayınvalidesi Sabiha Baydan'ı kasten öldürmeye teşebbüsten müebbet hapsi istenen Göçer, olaydan bir yıl önce eşiyle anlaşarak boşandıklarını söyledi.

Göçer, olay gününü "Tekrar beraber yaşamaya başlamıştık. Fakat, eşimin Serkan diye biriyle telefonlaştığını gördüm. Kim olduğunu sorunca, bu kişinin kendisine evlilik teklif ettiğini söyledi. Olay günü Hasret'le telefonla görüştüm. Seraya gidip annesini görmemi istedi. Seraya gittiğimde kayınvalidem tüfeği eline alıp bana hakaret etti. Silahı almak isterken patladı. Şuurumu kaybettim. Şeker hastalığımın da etkisiyle elimdeki tüfek ateş aldı. Hasret de vuruldu. Daha sonra tüfeği çenemin altına koyarak sıktım" diye anlattı.

Eşinin kendisini evliliği boyunca itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne süren Göçer, "Ben her şeyimi ona verdim. Ancak o beni itibarsızlaştırdı. Bir gün kızım benden bir şey istedi. Olmaz deyince bana 'Annem bana cici baba buldu. Ona aldırırım' dedi. Ben de kızıma tokat attım" dedi.

'KUMAR OYNUYORDU'

Eski damadının kumar ve kadın düşkünü olduğunu, kızının da bu yüzden boşandığını iddia eden kayınvalide Sabiha Baydan ise şunları söyledi. "Kızım bir keresinde kumar oynadığı kahvehaneyi bulmuş ve orada yüzüne tükürmüş. Olay günü serada kızımın başında bekliyordum. Çünkü ben olmazsam gelip dövüyordu. Tüfekle geldi, yakından 4 el ateş etti. Kızımı öldürdü, beni de yaraladı. Kendisinden şikayetçiyim." Duruşmada kızları Edanur ile Selinay Göçer ise babalarından şikayetçi olmadı.

Babalarının işlediği suçun cezasını çekeceğini söyleyen Edanur ve Selinay Göçer kardeşler ise, 30 Mart'a ertelenen duruşma sonunda cezaevi aracına binen babalarına "Seni seviyoruz. Biz buradayız" diye sevgi gösterisinde bulundu.