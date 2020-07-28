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Katie Price yine Türkiye'de

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Katie Price yine Türkiye'de
İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte, sevgilisi Carl Woods ve çocuklarıyla tatil yapmak için Türkiye'ye geldi
  • Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır İngiltere'deki evinde izole olan Price, karantina sonrası ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirdi.  

  • 02Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    Price, sevgilisi Carl Woods ve çocukları ile Antalya'ya geldi.

  • 03
     
    Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    42 yaşındaki şarkıcı, önceki gün kaldığı otelin havuzunda görüntülendi. 

  • 04
     
    Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    Turuncu ve belinde siyah askı detayları olan bir bikini tercih eden Katie Price, aynalı güneş gözlüğü takarak gözlerini korudu.

  • 05
     
    Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    5 çocuk annesi Katie Price'ın bir ara 13 yaşındaki kızı Princess ile havuzda yüzdüğü görüldü. 

  • 06Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    Daha sonra şezlonga uzanan Price, güneşlenmeye devam etti.

  • 07
     
    Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    Jordan adıyla da tanınan Katie Price, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda dişlerini yenilettirdiğini de duyurdu.

  • 08Katie Price tatil için Türkiye'de - Magazin haberleri

    Katie Price, estetik operasyon yaptırmak için sık sık Türkiye'ye geliyor.  

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