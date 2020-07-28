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Katie Price yine Türkiye'de
İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, karantina kurallarının rahatlaması ile birlikte, sevgilisi Carl Woods ve çocuklarıyla tatil yapmak için Türkiye'ye geldi
Etiketler: Katie Price
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- 23:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- 22:53 - iPhone 12’nin işlemcisinden ilk görüntüler geldi!
- 22:49 - CES 2021 için beklenen açıklama geldi!
- 22:42 - Katie Price yine Türkiye'de
- 22:28 - Sağlık Bakanı son durumu paylaştı
- 22:27 - Türkiye'siz projeler başarısızlığa mahkumdur
- 22:25 - Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko koronavirüse yakalandı
- 22:18 - Futbol takımlarının 2020-2021 sezonu formaları
- 22:17 - Twitter, sahte video paylaşımı nedeniyle Trump'ın oğluna sınırlama getirdi
- 22:16 - İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalardaki artış sürüyor
- 22:14 - İsrail ordusu duyurdu! Takviye asker gönderilecek
- 16:24 - Vida İngiltere'ye Marcelo Beşiktaş'a!
- 16:18 - Almanya'da ikinci dalga endişesi: Vaka sayıları artıyor
- 11:53 - Dolar/TL, 6,90 sınırında
- 11:26 - Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!
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