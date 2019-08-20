KATE UPTON'DAN ÇARPICI VİCTORİA'S SECRET

ABD’li model Kate Upton, Victoria’s Secret'ı eleştirdi. Upton, "Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi" dedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kate Upton, Andy Cohen’ın sunduğu sabah şovuna konuk oldu. 27 yaşındaki yıldız Victoria’s Secret modellerini eleştirdi. Upton, "Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi. Bir marka olarak, dönemde artık her vücut tipini kapsıyor olmalısınız. Her kadının orada temsil edilmesi gerekiyor, yoksa olay bayıcı olmaya başlar" şeklinde konuştu.