Katar'ın cevabı için Kuveyt'e gitti

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman al Sani, El Cezire'de yer alan habere göre Katar ile ilişkilerini kesen Arap devletlerinin taleplerine cevap vermek üzere bugün Kuveyt'e gitti. Öte yandan, Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin ge

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri, El Cezire'nin kapatılması ve ülkedeki Türk askerlerin geri gönderilmesi de dahil olmak üzere 13 maddelik talep listesinin yerine getirilmesi için Pazar günü olan son süreyi 48 saat daha uzatmak konusunda anlaştılar.

Arap ülkeleri terörü desteklediği, kendi içişlerine karıştığı ve İran ile bağları olduğu gerekçesiyle 5 Haziran'da Katar ile diplomatik ve ticari bağları kesmişti. Katar bu iddiaları reddederken, Kuveyt anlaşmazlıkta arabulucuk yapıyor.

"SAVAŞA HAZIRIZ"

Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti. Sky News Britain Kanalına konuşan Atiyye, "Askeri müdahale aşamasına gelmemeyi umuyoruz ancak biz her zaman hazırlıklıyız. Ülkemizi savunmaya hazırız." dedi.

"Katar tarih boyunca kolay yutulur bir ülke olmadığını göstermiştir." ifadesini kullanan Atiyye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerinin ülkenin egemenliğine saldırı anlamı taşıdığını bildirdi.

Komşu ülkelerin Katar'daki mevcut rejimi değiştirmeye çalıştığı yönünde bir düşünce taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya Atiyye, "Tam olarak olan da bu. Ben faraziyeler üzerinden konuşmuyorum. 1996'da şiddetli, 2014'te yumuşak darbe girişimleri oldu. 2017'de de yumuşak darbe girişimi söz konusu" yanıtını verdi.

KATAR'A VERİLEN SÜRE 48 SAAT UZATILDI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Kuveyt'in, talep listesine cevap vermesi için Katar'a verilen sürenin 48 saat uzatılması isteğini kabul ettiği bildirildi.

Söz konusu 4 ülkenin yayımladığı ve Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan ortak yazılı açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar'a verilen sürenin 48 saat uzatılması yönündeki talebinin kabul edildiği belirtildi. Kuveyt'in talebinin kabulüne gerekçe olarak, "Katar hükümetinin resmi cevabını pazartesi günü teslim edeceğini teyit etmesi" gösterildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelme kararı aldı.

Atiyye, abluka uygulayan ülkelerin Katar'a yönelik "terörü destekleme ve çifte standart uygulama" suçlamalarını ise reddetti.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.