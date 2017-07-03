Katar'dan flaş açıklama... 'Savaşa hazırız'

Katar krizinde yeni gelişme... Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek

Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti.



Sky News Britain Kanalına konuşan Atiyye, "Askeri müdahale aşamasına gelmemeyi umuyoruz ancak biz her zaman hazırlıklıyız. Ülkemizi savunmaya hazırız." dedi.

"Katar tarih boyunca kolay yutulur bir ülke olmadığını göstermiştir." ifadesini kullanan Atiyye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerinin ülkenin egemenliğine saldırı anlamı taşıdığını bildirdi.

Komşu ülkelerin Katar'daki mevcut rejimi değiştirmeye çalıştığı yönünde bir düşünce taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya Atiyye, "Tam olarak olan da bu. Ben faraziyeler üzerinden konuşmuyorum. 1996'da şiddetli, 2014'te yumuşak darbe girişimleri oldu. 2017'de de yumuşak darbe girişimi söz konusu" yanıtını verdi.