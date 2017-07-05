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Katar'dan flaş açıklama

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Katar'dan flaş açıklama
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a tanınan ültimatomun sona ermesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

Al Sani, diğer ülkeler tarafından uygulanan ablukanın açık bir saldırganlık ve hakaret olduğunu ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanı al Sani, Suudi Arabistan liderliğindeki 4 ülkenin ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik Katar'a tanınan ültimatomun sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Al Sani, "Biz kendi içişlerimize karışılmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini' talep eden maddeye hitaben, "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Al Sani, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chantham House'da yaptığı açıklamalarda, Katar'ın söz konusu ülkeler tarafından maruz kaldığı abluka karşısında ayakta kalacak güce sahip olduğunu ifade etti.

Al Sani, ablukaya rağmen Katar'ın 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda ev sahipliği yapma konusunda garanti verebileceğini söyledi. 

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