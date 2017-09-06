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Katar'a ihracat artışı devam ediyor

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Katar'a ihracat artışı devam ediyor
Bazı Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a, Türkiye'den yapılan ihracat, son 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 165 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat, bazı  Körfez ülkelerinin ambargo kararı sonrası son 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 84 artarak 165 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği  bilgilere göre Türkiye, ağustos ayında Katar'a geçen yılın aynı ayına göre yüzde  75 artışla 65 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ambargonun başladığı 2017 Haziran ayından itibaren ağustos ayına kadar  olan 3 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84  artışla 165 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracatından en büyük payı 8,6 milyon dolarla su ürünleri  ve hayvansal mamuller sektörü aldı. Sektör içinde de yumurta 7 milyon dolarlık  ihracatla ilk sırada yer alan ürün oldu.

Elektrik ve elektronik hizmet sektörü de geçen ay, 8 milyon dolarlık  ihracat yaptı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı  Sinan Kızıltan, Katar'a son 3 ayda yapılan ihracat içinde gıda ürünlerinin  ağırlığa sahip olduğunu, yumurtanın da başı çektiğini bildirdi.

Türk ürünlerinin Katar'daki neredeyse tüm marketlerin raflarına  girdiğini, bunun kalıcı olacağını düşündüklerini dile getiren Kızıltan, fuarlar  vasıtasıyla yeni ticari bağlantılar kurmak üzerine özel çalışma yürüttüklerini  ifade etti.

İhracatta kalite ve fiyat dengesinin öneminin büyük olduğunu belirten  Kızıltan, "Türk ürünleri son derece kaliteli. Ambargo geçse, kriz aşılsa bile  bizim ürünlerimiz orada kalıcı olacaktır." diye konuştu.

SEFERLER DÜZENLİ OLACAK

Katar'a ihracatın artmasında bu ülkeye doğrudan gemi seferlerinin  düzenlenmesi etkili oldu.

İzmir'in Aliağa limanlarından Katar'a iki sefer düzenleyen QT Lojistik  Genel Müdürü İpek Demirci, son dönemde çok sayıda firmanın Katar pazarına mal  göndermek için talepte bulunduğuna işaret etti.

İzmir Aliağa ile Doha Hamad Limanı arasındaki gemi seferlerini sürekli  ve düzenli hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Demirci,  "Önceki yıllarda Katar'a yapılan ihracatta daha çok inşaat ve mobilya sektörleri  öne çıkarken ambargo sonrası ihraç ettiğimiz ürün çeşidinde de artış oldu. Bunun  sonucunda doğal olarak değer bazında yükselişler yaşandı." dedi.

İŞ ADAMLARI KATAR'A GİDİYOR

Öte yandan iki ülke arasındaki ticaretin kalıcı hale getirilmesi için  İzmir'de düzenlenen Türkiye Katar İş Forumu'nun ardından Katar'da düzenlenen Gıda  ve Tüketici Fuarı için Milli Katılım Organizasyonu düzenlendi.

Ege İhracatçı Birliklerinin 26-29 Ekim 2017 tarihleri arasında  organize ettiği katılım kapsamında ikili iş görüşmelerinin organize edilmesi  planlanıyor.

 

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