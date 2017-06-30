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Katar: Maruz kaldığımız durum kansız savaş

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Katar: Maruz kaldığımız durum kansız savaş
Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin son dönemde maruz bırakıldığı durumu "kansız savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan Atiyye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Ülkemizin maruz kaldığı durum, kansız savaş ilanı mahiyetindedir. Vatandaşlara zarar vermek ve Körfez ülkeleri arasındaki sosyal dokuyu parçalamak amacıyla kara, deniz ve hava sınırlarının kapatılması neyle izah edilebilir?" dedi.

Ülkesinin terör gruplarını desteklediği yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Atiyye, yürütülen karalama kampanyasıyla "Katar'ın şeytanlaştırılmasının" amaçlandığını ifade etti.

Katar Savunma Bakanı, bugünkü Türkiye ziyareti hakkında da konuştu. Katar ile Türkiye'nin tarihi ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu söyleyen Atiyye, ziyaretinin, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme çerçevesinde gerçekleştiğini ve görüşmelerin gündeminde Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün ilk sırayı alacağını aktardı.

Atiyye, ülkesinin ABD ile de özellikle terörle mücadeleyle ilgili "stratejik ilişki" içinde olduğunu dile getirirken, Katar'daki ABD askeri üssünün kapatılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar'a yönelik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılırken Doha yönetimi, teröre destek verdiği iddialarını tümüyle reddetmişti.

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