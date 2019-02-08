Katar Emiri uçak hediye etmişti, Katarlılar'dan Erdoğan'a bir hediye daha

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden Katar ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüs hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.

KATAR EMİRİ UÇAK HEDİYE ETMİŞTİ Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği'ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'a hediye edilmişti. Uçak Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti.