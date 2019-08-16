KASTAMONU'DA FECİ KAZA!

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazası sonrasında yaralanan 40 günlük bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Yazıçam mevkisinde iki otomobil çarpıştı.

Kazada 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Tosya D-100 karayolu Yazıçam mevkiinde Ordu istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Mamaş idaresindeki otomobil, aynı istikamete seyir halindeki Mustafa K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Mustafa K. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı.

3 YARALI 1 ÖLÜ

Kazada Ercan Mamaş (24), Nazile Mamaş (43), Fatih Mamaş (18) ve 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOPAN PARMAKLAR OLAY YERİNDE ARANDI

Öte yandan, kazada parmakları kopan bir yaralının ise parmakları olay yerinde uzun süre vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından arandı. Emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca kaza sonrası Mustafa K, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.