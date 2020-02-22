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Kasıtlı Saldırı

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Kasıtlı Saldırı
Esed Rejimi kasıtlı olarak saldırdı

The Telegraph haberine göre, Esed rejimi TSK'nın bölgelerine kasıtılı olarak saldırı düzenlediğini söyledi.

Medyadan bağımsız aktivist grup Makro Medya Merkezi iletilen telsiz konuşmalarında , rejimin ropçu subayının arkadaşına ''Somar, bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını göder.'' dediği ortaya çıktı. Subayın bu söylemlerinden sonra karşısındaki ''Suphi, karşında solda 07215313.'' yanıtını verdi. 

Orta Doğu Enstitüsünde görevli araştırmacı Charles Lister "Türkiye, hiç şüphesiz Suriye ordusunun gözlem noktalarını kasten hedef aldığından haberdar olacaktır. Öte yandan halkın arasındaki şüpheciler için bu hangi aktörlerin gerilimi tırmandırdığı konusunda bir uyanma çağrısı olmalıdır." diyerek değerlendirme yaptı.

Soçi Anlaşması sebebiyle bu durum Rusya'yı küçük düşürdü.

SİVİL TANIMADILAR

Esed rejimi sivil tanımadı. Eşyalarını toplamaya çalışan kadınları öldürdüler. Esed rejimideki askerlerden biri bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Fakat Subayların emriyle kadınlar makineli silahla ateş açtılar. Tsrkov bu konu hakkında "Savaş sırasında Suriye ordusu ve rejim yanlısı milisler defalarca hamile kadınlar dahil keskin nişancı ateşiyle sivilleri hedef aldı. Ancak bu, rejimin bu denli kasıtlı hedef aldığını gördüğüm ilk açık kanıt." dedi..

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