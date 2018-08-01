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Kasımpaşa'dan sessiz prova

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Kasımpaşa'dan sessiz prova
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında Hollanda ekibi Oss ile 0-0 berabere kaldı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollanda'da kamp çalışmalarını gerçekleştiren lacivert-beyazlı ekip, mücadeleye Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Hakan Demir, Sadiku, Eduok, Khalili, Trezeguet ve Mustafa Erboğa 11'iyle sahaya çıktı. 

Karşılaşmada iki takım da fileleri havalandıramayınca müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.

Hollanda'daki kamp çalışmalarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, bu akşam İstanbul'a dönecek. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

 

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