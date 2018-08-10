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Kasımpaşa sezonu Rize'de açacak

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Kasımpaşa sezonu Rize'de açacak
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği yeni sezonu Rize deplasmanında açacak.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Fransız futbolcu Bengali-Fode Koita dışında eksik bulunmuyor.

Geride kalan sezonda ligi 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan Kasımpaşa, kadrosuna 4 futbolcu dahil etti. Lacivert-beyazlılar, yaz transfer döneminde şu ana kadar Gençlerbirliği'nden Abdul Rahman Khalili, Çaykur Rizespor'dan Özgür Çek ve Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı'yı bonservisiyle, Avusturya temsilcisi Austria Wien'den Tarkan Serbest'i ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

 

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