Kasımda otomobil satışları yüzde 34.6 arttı

Kasım ayında otomobil satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 34.6 artarak 64 bin 357 adede ulaştı

2020 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Kasım ayına göre yüzde 37.8 artarak 80 bin 141 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre kasımda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 artarak 64 bin 357 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 52.2 artarak 15 bin 784 adede ulaştı.

Toplam pazar 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.0 artarak 668 bin 495 adedi buldu. Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529.388 adede, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92.8 artarak 139 bin 107 adede yükseldi.

Otomobil satışlarında Ocak-Kasım döneminde pazarın yüzde 87.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller ise 126bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

YÜZDE 70'İ OTOMATİK VİTES

Bu dönemde benzinli otomobil satışları 273 bin 570 adetle yüzde 51.7 pay, dizel otomobil satışları 214 bin 72 adetle yüzde 40.4 pay, otogazlı otomobil satışları ise 22 bin 344 adetle yüzde 4.2 pay aldı. 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; pazardan 373 bin 462 adetle yüzde 70.5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 155 bin 926 adetle yüzde 29.5 pay aldı.