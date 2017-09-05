Kasım Garipoğlu çöl hatırasını sildi!

Aslışah Alkoçlar'ı bırakıp eski sevgilisi Leyla Koray'a dönen Kasım Garipoğlu, Amerika-Nevada'daki 'Black Rock Çölü'nde düzenlenen 'Burning Man Festivali'ne gitti.

Kasım Garipoğlu'na Deniz Akkaya'nın sevgilisi Gökmen Seynova eşlik ediyor.





Kasım Garipoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, Kasım Garipoğlu ve Gökmen Seynova'nın ortasında yarı çıplak kostümüyle dikkat çeken kişi ise Setenay Tetik.



'SEVGİLİSİNDEN KORKTU'



Kasım Garipoğlu'nun bu fotoğrafı paylaştıktan birkaç dakika sonra silmesi 'Sevgilisi Leyla Koray'dan korktu' yorumlarına neden oldu.



NE OLMUŞTU?



Aslışah Alkoçlar, haziran ayında yakın arkadaşı Leyla Koray'ın elinden 7 yıllık sevgilisi, Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nu kapmıştı. Hatta Aslışah ve Leyla Çeşme'de bir beachte birbirine girmişti.



Bu olayların ardından Aslışah Alkoçlar ve Kasım Garipoğlu ayrıldı. Ayrılığın nedeni; ihanet. İddialara göre; Kasım Garipoğlu eski sevgilisine cep telefonundan mesaj gönderdi. Leyla Koray da intikamını aldı; bu mesajları anında Aslışah Alkoçlar'a attı. Kıyamet koptu.



Aslışah Alkoçlar doğum gününde kendine 119 bin liralık saat hediye eden Kasım Garipoğlu'nu terk etti. Fotoğraflarını da Instagram hesabından sildi.