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Kasım Garipoğlu çöl hatırasını sildi!

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Kasım Garipoğlu çöl hatırasını sildi!
Aslışah Alkoçlar'ı bırakıp eski sevgilisi Leyla Koray'a dönen Kasım Garipoğlu, Amerika-Nevada'daki 'Black Rock Çölü'nde düzenlenen 'Burning Man Festivali'ne gitti.

Kasım Garipoğlu'na Deniz Akkaya'nın sevgilisi Gökmen Seynova eşlik ediyor.

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Kasım Garipoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, Kasım Garipoğlu ve Gökmen Seynova'nın ortasında yarı çıplak kostümüyle dikkat çeken kişi ise Setenay Tetik.resim-140808vk.jpg

'SEVGİLİSİNDEN KORKTU'

Kasım Garipoğlu'nun bu fotoğrafı paylaştıktan birkaç dakika sonra silmesi 'Sevgilisi Leyla Koray'dan korktu' yorumlarına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Aslışah Alkoçlar, haziran ayında yakın arkadaşı Leyla Koray'ın elinden 7 yıllık sevgilisi, Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nu kapmıştı. Hatta Aslışah ve Leyla Çeşme'de bir beachte birbirine girmişti.

Bu olayların ardından Aslışah Alkoçlar ve Kasım Garipoğlu ayrıldı. Ayrılığın nedeni; ihanet. İddialara göre; Kasım Garipoğlu eski sevgilisine cep telefonundan mesaj gönderdi. Leyla Koray da intikamını aldı; bu mesajları anında Aslışah Alkoçlar'a attı. Kıyamet koptu.

Aslışah Alkoçlar doğum gününde kendine 119 bin liralık saat hediye eden Kasım Garipoğlu'nu terk etti. Fotoğraflarını da Instagram hesabından sildi.

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