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Kasap, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

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Kasap, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
DİYARBAKIR’da kasap 22 yaşındaki S.A., arkadaşlık kurduğu 31 yaşındaki B.A. adlı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 6 Mart günü yaptıkları devriye görevi sırasında, 31 yaşındaki B.A. adlı kadının yolda ağladığını gördü. B.A., polise erkek arkadaşı S.A.,’nın kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Yapılan incelemede B.A.’nın 3 Mart günü sevgilisi S.A.’yı şikayet etmek için Ahlak Büro Amirliği’ne de başvurduğu ortaya çıktı.

Karakolda, B.A.’nın sevgilisinin eşkalini ve adresini vermesi üzerine polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 6 Mart akşam saatlerinde merkez Yenişehir İlçesi’ndeki şüphelinin işyerine gitti. İşyerine gelen polisleri görünce kaçmak isteyen S.A. yakalandı. 

Gözaltına alınan S.A., Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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