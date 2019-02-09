Kartal'da çöken binada ölü sayısı 17 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında kalanlar için yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıklamıştı. Sabah saat 05.30 sıralarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin naaşı, ambulansa konularak morga götürüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çalışmaların devam ettiği noktada açıklama yapan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 58 saattir sürdüğünü belirterek, "Son yaptığımız açıklamadan sonra 2 evladımızı daha kaybettik." dedi.

Bakan Soylu, "Verdiğimiz rakamlar 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 14 vatandaşımızın da yaralı olarak kurtarıldığı yönündeydi. O saatten sonra 2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Yandaki binada yaşanan kaymaya ilişkin soru üzerine Soylu, şöyle devam etti:

ÇALIŞMA TEKRAR BAŞLADI

"Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi ama binayı uzun zamandan beri takip ediyor ve izliyoruz. Biraz sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek. Valimiz, teknik arkadaşlarımız hep beraber binanın içine girdik. Daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir farklılık gözlenmedi. Şimdi çalışma tekrar başladı. Biraz daha, hem dengeli hem kısıtlı bir çalışma yapacağız. Bir farklılık şu ana kadar gözlenmiş değil. Onun için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Enkazın tamamını kaldırabilmek için çabalar aynı gayrette sürdürülecek. Elbetteki bu çalışmalarda bütün kurumlar bir koordinasyonla çalışmaları yürütüyorlar. AFAD ve Sayın Valimiz bizzat koordinasyonun başında... Kızılay'dan İBB'ye kadar tüm STK'lar, tüm sağlık birimlerimiz burada, bir koordinasyon yapılıp çalışma tekrar başladı."