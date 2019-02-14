Kartal'da çöken binada 4 kişi gözaltına alındı

Kartal’da, geçtiğimiz hafta 8 katlı binanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kartal'da, geçtiğimiz çarşamba günü 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri) Arzu Keleş Boran gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.