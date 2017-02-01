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Kartal metro çıkışında DEAŞ şüphesiyle bir kişi yakalandı

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Kartal metro çıkışında DEAŞ şüphesiyle bir kişi yakalandı
Kartal'da hastane metro durağı çıkışında durumundan şüphelenilen Suriyeli bir şahıs gözaltına alındı. Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı çok sayıda fotoğraf b

Kartal metro çıkışında DEAŞ şüphesiyle bir şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, metro istasyonları çevresinde uygulama yapan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak günü 14.00 sıralarında hastane metro durağı çıkışında bir şahıstan şüphelendi. Durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 6 bin TL ve iki adet cep telefonu bulundu. İlaç satın alarak Suriye'ye yardım için gönderdiğini söyleyen şüpheli, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Burada zanlının cep telefonunda yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü militanı olduğunu değerlendirilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı fotoğraflar bulundu. Zanlının sorgusunda kardeşinin DEAŞ terör örgütü için savaşırken öldürüldüğünü söylediği de öğrenildi. DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olabileceği değerlendirilen şahsın sorgusu sürüyor.

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