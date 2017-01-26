  • BIST 83.487
  • Altın 147,531
  • Dolar 3,8475
  • Euro 4,1283
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Kartal Devlet Hastanesi'nde sıcak saatler

»
Kartal Devlet Hastanesi'nde sıcak saatler
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde "Alattin Çakıcı benim abim olur. Neden hastaneye yatırmadınız?" diye bağırarak duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi  başhekimlik binasına gelen F.E,   bağırarak  silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı.  Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri  şüpheliyi gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının  duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi. 


Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden  çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı  duyuldu. Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan  basın mensuplarını müdahale etti.

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, geçen hafta tedavi için polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti.  Alaattin Çakıcı, yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletildi. Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yeniden Bolu'daki cezaevine götürülmüştü. 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”26 Ocak 2017 Perşembe 14:01
  • Trump Suriye'de beklenen adımı atıyor!26 Ocak 2017 Perşembe 13:33
  • Eminönü'de annesinin denize attığı bebek aranıyor26 Ocak 2017 Perşembe 13:22
  • IŞİD, antik kent Palmira'yı imha etti20 Ocak 2017 Cuma 12:38
  • IŞİD'in ürettiği savaş uçağı bulundu! Bitirmiş olsalardı...20 Ocak 2017 Cuma 12:35
  • Binali Yıldırım: Başkanlık döneminde MHP'li bakanlar atanabilir19 Ocak 2017 Perşembe 18:51
  • Diyarbakır'daki saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi19 Ocak 2017 Perşembe 18:45
  • Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı19 Ocak 2017 Perşembe 18:41
  • Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı19 Ocak 2017 Perşembe 18:39
  • CHP'li Bingöl: İşbirliğinin nedenini Başbakan açıkladı19 Ocak 2017 Perşembe 18:37
    • Eksi 40 derecede üretilen domatesler ihraç edilecek
    • Fatih Belediyesi’nin düzenlediği, “5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri Ön Elemede Rekor Oy Kullanıldı”
    • Tarih belirlendi
    • IŞİD'in canlı bomba kuryesi yakalandı
    • Kocama alerjim var
    • Canan Karatay Palm yağıyla ilgili...
    • Emri Veren Terörist Belli Oldu
    • 129 Bin Kişilik ByLock Listesi
    • Son 15 Yılın Sınavları Mercek Altına Alınacak
    • Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay
    FOTO GALERİ
    • Joanna Krupa'dan çekici kareler!
    • Güzeller hayran bıraktı
    • Sylvie Van'dan seksi kareler!
    VİDEO GALERİ
    • Alex - Gidelim Buralardan
    • Sila - Afitap
    • Beyazıt Öztürk, Ayşe Çelik'in Telefon Bağlantısıyla İlgili Konuştu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim