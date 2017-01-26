Kartal Devlet Hastanesi'nde sıcak saatler

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde "Alattin Çakıcı benim abim olur. Neden hastaneye yatırmadınız?" diye bağırarak duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı duyuldu. Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını müdahale etti.

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, geçen hafta tedavi için polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. Alaattin Çakıcı, yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletildi. Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yeniden Bolu'daki cezaevine götürülmüştü.