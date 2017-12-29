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Kars'ta Trafo Çaldılar!

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Kars'ta Trafo Çaldılar!
Kars Organize Sanayi Bölgesinde Muhsin Akçay’a ait bir fabrikanın yaklaşık 660 kilo ağırlığındaki trafosu, çalındı. İnsan gücüyle taşınması mümkün olmayan trafoyu elektrik direğinden söken ve bina içerisindeki kablo sistemini de aynı şekilde çalan kişiler

Kars Organize Sanayi Bölgesinde geçen 27 Aralık sabahı kereste fabrikasına gelenler, elektrik direğindeki trafo ve bina içerisindeki kablo sisteminin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının çalışmamasını fırsat bilen gelen kişiler, Muhsin Akçay’a ait bir fabrikanın yaklaşık 660 kilo ağırlığındaki trafosunu ve fabrikanın içerisinde bulunan kabloları iddiaya göre vinç yardımıyla çaldı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İşletme içerisindeki panolardaki ve çeşitli bölgelerdeki parmak izi örneği aldı. Pano üzerinde duvarda kan izi tespit eden polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

 

Yeni taşındıkları sanayi bölgesine Aras- Edaş yetkilileriyle görüşme sağlayarak sistem kurma çalışması içerisinde olduklarını söyleyen işletme sahibi Akçay şunları söyledi:

 

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