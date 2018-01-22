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"Karşımıza Kim Çıkarsa Ezeriz"

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"Karşımıza Kim Çıkarsa Ezeriz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Çok kısa sürede tamamlanacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin '81 ilde harekata karşı eylem' çağrısına ilişkin olarak ise "Meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da partisinin İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Bizim sınırlarımıza saldırmayın, bizi taciz etmeyin dedik. Bunu Obama’ya da söyledim. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik.” diyen Erdoğan “Bu arada müttefikimiz olan bazıları da silah yardımı yaptı. Terör örgütleri desteklendi, bir kısmı Afrin’e yerleştirildi. Biz bunların takipçisi olarak durduk durduk durduk, bir gece ansızın vurduk. Bizim hedefimiz topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek” yormunda bulundu.

HDP’NİN EYLEM ÇAĞRISI İÇİN KONUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’nin 81 ilde harekata karşı eylem yapmak için sokağa çıkma çağrısı yaptığını da hatırlatarak  “Meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler. Zira bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Burada taviz yok, esneklik yok” diye konuştu.

Erdoğan HDP için şöyle konuştu; “KCK ve HDP sokağa çağırıyor, kimseyi bulamıyorlar. HDP istediği gibi at oynatamayacak bu ülkede. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır”

 

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