'Karşılarında beni bulurlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "Cumhuriyetten geri adım atmak isteyenler her şeyden önce karşılarında milletimizi ve şahsımı bulur" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları:

Türkiye 1923 yılında cumhuriyete geçerek rejim tercihini yapmıştır. Artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Ana muhalefetin başındaki zat ikide bir diyor ya. Türkiye’nin artık böyle bit meselesi yok. Cumhuriyetten geri adım atmak isteyenler her şeyden önce karşılarında milletimizi ve şahsımı bulur. Hiçbir rejim ve hiçbir yönetim sistemi ek başına ülkeleri belirli bir kategoriye yerleştirmeye kafi değildir.

Eksikliği cumhuriyet ya da demokraside değil yönetim sisteminde arıyoruz. TBMM’de kabul edilen ve şahsımın onayına sunulan bir anayasa değişikliği paketi var. Türkiye yeni bir yönetim sistemine inşallah geçiyor. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele milletin önüne gelecektir.

'BIRAKIN MİLLET VERSİN KARARI'

Milletten bu kararı kaçırmak isteyenler olmuştur. Ya niye korkuyorsunuz bırakın millet versin kararı. Milletten korkuyorlar da onun için. Ama hak galip geldi ve şimdi millete gidiyor. Millet de kararını verecektir. Bu ülkede hangi hayırlı iş yapılırsa yapılsın onların karşısına dikildiniz. Onların ağzına yakışan hayır başka tabi. Hayırlı iş yakışmıyor.

Sürekli cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini karalıyorlar. Mecliste sergilenmedik çirkinlik bırakmadılar. Şimdi aynı işi meydanlarda yapacakları anlaşılıyor.

2007’de halkımız yüzde 69 evet oyu verdi. Bu yüzde 69 bunları çıldırttı. Sorunun şahıslardan değil sistemden kaynaklandığını kabul etmedikçe çözüme ulaşamayız.

'CEBİNDEN PARA ÇIKMIYOR'



Ülkemizde eskiden beri bir hayırcı blok vardır. İstanbul’a ilk köprü yapıldığında bu hayırcılar aman yarabbi neler yapmadılar ki. Baraj yapılır hemen harekete geçerler. Uluslararası sermaye ülkemize gelsin denir bunlar homurdanır. Ya cebinden para çıkmıyor. Buraya gelip yatırım yapıyor.

Biz geldik aman yarabbi. Borç yığın. Bu borçla biz nasıl yatırım yapacağız. O zaman arkadaşlara dedim ki kaynakları çeşitlendireceğiz. Farklı kaynaklar üreteceğiz.

Kasa ortada. Delikli kuruşa muhtaç bir Türkiye vardı. Memurların, işçinin maaşını ödeyemeyen, kasaların fırlatıldığı bir Türkiye vardı hatırlayın o günleri.

Bugün, evindeki eşyadan otomobiline kadar sürekli değiştiren bir Türkiye var. Daha da iyi olacak.

'YALANLA YATTILAR YALANLA KALKTILAR'

Ben buradan milletime sesleniyorum, kentsel dönüşümde gelin hükümetimize yardımcı olun. Bu yapılacak dönüşümle beraber çok daha mutlu olacaksınız. Devlet hiçbir zaman bu dönüşümde halkı sömürme arayışında değildir.

Ne diyorlar, 'parlamento yok, her şey tek adamda bütünleşecek.' El insaf… Hepsi yalan. Neden? Bunlar yalanla yattılar yalanla kalktılar. Bunların cibilliyetinde bu var.