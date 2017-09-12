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Karşıdan karşıya geçen timsah trafiği durdurdu

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Karşıdan karşıya geçen timsah trafiği durdurdu
ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına alan Irma Kasırgası'nda yeni tehlike timsahlar. Cadde ve sokaklara kadar gelen ölümcül yaratıklara karşı yetkililer uyarıyor: Yükselen suların etkisiyle timsahlar evleriniz bahçesinden bile çıkabilir.

Florida eyaletinin Melbourne kentinde bir timsah yolda karşıdan karşıya geçerken görüntülendi. Olayın ardından Melbourne İtfaiyesi, halkı timsah ve yılan gibi  vahşi hayvan tehlikesine karşı uyardı.  

Uyarıda Irma kasırgası sonrası 1,3 milyon timsahın yaşadığı Florida'da bir çok vahşi canlının insanların yaşam alanına indiğine dikkat çekildi. 

Melbourne İtfaiyesi tarafından çekilen görüntülerde bir kişinin 'Ben burda dışardayım ve timsah burdan geçip gidiyor' diye bağırdığı duyuluyor.

Sosyal medyadan yapılan yazılı uyarının ardından bir sosyal medya kullanıcısı "Sonunda ailemin evine döndük. Ancak havuzda bir timsah vardı" paylaşımını yaptı.

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