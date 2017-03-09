Şarkıcı Ciara ikinci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken Harper's Bazaar'a soyundu. Dani Brubaker'ın çektiği fotoğraflarda Ciara'nın 2 yaşındaki oğlu Future da yer aldı.
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Karnı burnunda şarkıcı Ciara çıplak poz verdi
Etiketler: Ciara
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