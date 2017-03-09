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Karnı burnunda şarkıcı Ciara çıplak poz verdi

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Karnı burnunda şarkıcı Ciara çıplak poz verdi
Şarkıcı Ciara ikinci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken Harper's Bazaar'a soyundu.

Şarkıcı Ciara ikinci çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken Harper's Bazaar'a soyundu. Dani Brubaker'ın çektiği fotoğraflarda Ciara'nın 2 yaşındaki oğlu Future da yer aldı.

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