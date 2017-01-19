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Karlov suikastında 2 kişi tutuklandı

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Karlov suikastında 2 kişi tutuklandı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen biri polis memuru 2 kişi, "FETÖ terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında  bulunan polis memuru Sercan Başar, esnaf Enes Asım Silin, avukat Serkan Ö, polis  memuru Hasan T. ve akademisyen Abdulkadir Ş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince adliyeye getirildi.


Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden akademisyen  Abdulkadir Ş, savcılıkça serbest bıkarıldı. Polis memuru Sercan Başar ile Enes  Asım Silin, tutuklama; avukat Serkan Ö. ve polis memuru Hasan T. ise adli kontrol  talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheliler Sercan Başar ve  Enes Asım Silin, "Terör örgütü FETÖ üyesi oldukları" suçlamasıyla tutuklanarak  Sincan Cezaevine gönderildi. Serkan Ö. ve Hasan T, adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.

  Tutuklanan polis memuru Sercan Başar'ın, Rus Büyükelçi Karlov  suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın polis okulundan "abisi" olduğu tespit  edilmişti. Altıntaş'ın adres gösterdiği Demetevler Mahallesi'ndeki ev de Sercan  Başar tarafından kiralanmıştı.

  

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