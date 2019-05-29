  • BIST 87.186
  • Altın 246,856
  • Dolar 6,0078
  • Euro 6,6883
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKARYAN BABEL GALATASARAY'A GELİYOR

KARİUS'UN EŞİNİ KIZDIRDILAR

»
KARİUS'UN EŞİNİ KIZDIRDILAR
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın arabasına "Loser" yazıldı.

İngiliz basını, arabanın üzerine yazılan yazıyı Beşiktaş taraftarının yazmış olabileceğini iddia etti.
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius'un 29 yaşındaki sevgilisi Sophia Thomalla, arabasına yapılan spreyli saldırı sonrası çok sinirlendi. Seksi model, üzerine "Loser" (ezik, kaybeden) yazılan otomobilinin fotoğrafını resmi Instagram hesabından "Hiç klas değil." yorumuyla paylaştı.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR FİKİR"
Thomalla, daha sonrasında yaptığı bir paylaşımda ise "Gerçekten harika bir fikir. Müthiş bir kampanya. Hepimizin su ve mineral eksikliği var. Hala bu b.ku temizlemeye çalışıyorum. Bunun için teşekkürler..." ifadeleriyle arabasına saldıranlara olan öfkesini dile getirdi. İngiliz Daily Mail gazetesi ise bu yazıyı Beşiktaş taraftarının yazmış olabileceğini iddia etti.

(Fanatik)

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ETEK BOYUNA TAKILAN HAKİM NE CEZA ALDI?30 Mayıs 2019 Perşembe 07:22
  • CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ PARTİ KURUYOR30 Mayıs 2019 Perşembe 07:19
  • EŞREF KOLÇAK'IN NAAŞINA BÜYÜK SAYGISIZLIK29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:14
  • 19 YAŞINDAKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:49
  • KUZEY IRAK'TA 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:47
  • D'S DAMAT'TA BABALAR GÜNÜ VE BAYRAMA ÖZEL TÜM ÜRÜNLER %50 İNDİRİMLİ29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:25
  • İSTİSMARDA 3. SIRADAYIZ29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:18
  • SEN ÖNEMLİSİN29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:34
  • LÜKS ARAÇ DEHŞET SAÇTI29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:13
  • SEVGİLİSİ İÇİN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim