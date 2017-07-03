Karısına Dışkı Yedirmeye Çalışan Cani Tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Mehmet Şakir Ş.'nin, eşi C.Ş.'ye şiddet uygulayıp, dışkı yedirmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. İzleyenlerin kanını donduran görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık hare

DHA'da yer alan habere göre, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şakir Ş., Kürtçe konuşulan video görüntülerinde eşi C.Ş.'ye sopayla vuurp tekme atarak çocuk bezindeki dışkıyı yedirtmek istiyor. Acımasız kocanın dayak, hakaret ve küfürleri karşısında eşi sadece yalvararak kurtulmaya çalışıyor. Şakir Ş. ise "Eğer yapmazsan seni paramparça ederim. Al bu b... ye, hadi acele et. Al ağzına koy. Ağacı senin sırtında kırdım, bir parça kaldı, şimdi başında kıracağım. B... al yüzüne çarp, çık git" diyor.

Eşinin yalvarmasına aldırış etmedi

Çaresizce gözyaşı döken ve yalvaran C.Ş. ise, "Ben yapamam, Şakir sana ne olmuş böyle? Kuran'ın hatrına beni bırak" diye karşılık veriyor.

Hem videoyu çekip, hem de tekme ve sopa ile eşine vuran işkenceci kocanın yaptıklarına dayanamayan C.Ş., sonunda elindeki dışkılı bezi yüzüne doğru götürüyor ancak midesi bulanan kadın kusmak için tuvalete giriyor.

Koca tutuklandı, anne ve iki çocuğu koruma altına alındı

Sosyal medyada hızla yayılan insanlık dışı bu olay, tepkilere neden oldu.

Mehmet Şakir Ş. dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından Patnos Sulh Ceza Hakimliği tarağından eziyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biri 3 yaşında diğer 10 aylık iki çocuğu bulunan anne C.Ş. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.