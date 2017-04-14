Karım beni 7 erkekle birden aldatıyor...

Medyafaresi.com özel haberi- Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var programı yine bomba itiraflara sahne oldu. Nur Viral ve Selin Karacehennem'in yayınına bağlanan bir seyirci bakın aldatıldığını nasıl anlattı?

Canlı yayına bağlanan bir koca, karısının kendisini 7 erkekle birden aldattığını belirtti. Stüdyoda buz gibi bir hava esti. Nur Viral ve Selin Karacehennem küçük dilini yutmak üzereyken, aldatılan kocadan yeni itiraflar geldi.

Telefondaki seyirci şunları söyledi: Karım ilişki istemiyor. Aramız çok soğuk, karımı el üstünde tutuyorum, çocuk sahibi olalım istiyorum. Ama karım hiç karşılık vermiyor. Numarasını televizyon kanalına vermiş, ondan sonra arayan arayana.. Olay büyümesin diye affettim ama bana cinsel anlamda kötü davranmaya devam etti.. Yatakta sürekli sırtını bana dönüyor...