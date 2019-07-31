KARDEŞLERİN ARASI DÜZELDİ!

Hadise ve kardeşleri Hülya Açıkgöz ile Derya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi sonrasında açılmıştı. Hadise'nin kardeşine yaptığı doğum günü paylaşımı aralarının düzeldiği izlenimi yarattı.

Sacitaslan'ın haberine göre; Hadise ile Derya Açıkgöz, geçtiğimiz aylarda aralarındaki buzlar eritmişti. Derya Açıkgöz, 31 yaşına bastı. Kardeşi ile kötü günleri geriden bırakan Hadise, Derya Açıkgöz'ün yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Hadise ile Derya Açıkgöz, geçtiğimiz aylarda aralarındaki buzlar eritmişti. Derya Açıkgöz, 31 yaşına bastı. Kardeşi ile kötü günleri geriden bırakan Hadise, Derya Açıkgöz'ün yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.