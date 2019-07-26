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KARDASHİAN'IN ESKİ KOCASIYLA YAKALANDI

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KARDASHİAN'IN ESKİ KOCASIYLA YAKALANDI
Khloe Kardashian'ın çocuğun babası olan eski sevgilisiyle, Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods'un ilişki yaşaması magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Jordyn ve James tekrardan görüntülendi
Kylie Jenner'ın eski en yakın arkadaşı Jordyn Woods Khloe Kardashian'ın çocuğunun babasıyla görüntülendi.Görüntülerde James Harden oturuyor, Jordyn ise onun için dans ediyordu.İkilinin mekana ayrı şekilde geldikleri, ortak arkadaşları olduğu için aynı masada zaman geçirdikleri söylendi. Jordyn'ın masada çok vakit geçirmediği ise edilinen bilgiler arasında.James Harden ve Khloe Kardashian arasındaki gergilik ise hala sürüyor. Khloe ile James, Jordyn'ın ve James'in öpüşürken görüntülenmesiydi
Jordyn James ile aralarında basit bir öpücükten başka birşey olmadığını söylemişti.

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