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KARDASHİAN TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA YAPTI

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KARDASHİAN TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA YAPTI
Yeni korse markası SKIMS'i piyasaya süren Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian, üretimi Türkiye'de yapacağını açıkladı.

Kim Kardashian'ın hazırladığı vücut şekillendirici SKIMS marka korse koleksiyonu Eylül ayında satışa çıktı. Kapış kapış satılan ürünlerden Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazanarak yeni bir rekora imza attı. Kardashian'dan yeni markası için flaş bir adım geldi. Ünlü yıldız korse markasını Türkiye'de üretecek. 

KARDASHİAN'IN TERCİHİ TÜRKİYE'DEN YANA  

Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, korse markası "SKIMS"i Türkiye'de üreteceğini açıkladı. Daha önce Osmanlı'da Ermeni soykırımı yapıldığını savunan Kardashian'a Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, "Ürünlerini Ermenistan'da üret" çağrısı yaptı. Kardashian ise "Üretim için en iyi sonucu Türkiye'de alacağımızı belirledik" dedi.

BAŞI DERDE GİRDİ

Vücudu toplayan korse ve iç çamaşırı markasını ilk olarak Kimano adıyla çıkarma kararı alan ancak sonrasında Japonya'dan gelen 'Geleneksel kıyafetimizin adını marka haline getiremezsiniz' şeklindeki tepkilerin ardından ürün adını 'Skims' olarak belirleyen Kim Kardashian'ın başı şimdi de Ermeni diasporası ile derde girdi. 

Kim Kardashian Ermeni diasporasının sosyal medya linci ile uğraşıyor. Bunun sebebi ise Kardashian’ın Skims isimli markasının üretimini Türkiye’de yaptırıyor olması. Bu üretim bilgisinin ortaya çıkmasının ardından ANCA adlı bir twitter hesabından Kim’e “Türkiye’de bazı Skims ürünleri yaptığınızı gördük. Lütfen onları büyük işçilik ve hizmet ile tanınan Ermenistan’da yapmayı düşünün” şeklinde bir mesaj atıldı ve ortalık karıştı.

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