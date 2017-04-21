Kardashian çıplak fotoğraf yayınladı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Kim Kardashian, grip sayesinde 3 kilo verdiğini açıkladıktan sonra gümüş rengi parlak bikinisiyle snapchat videosu paylaştı.
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Etiketler: Kim Kardashian
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