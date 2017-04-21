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Kardashian çıplak fotoğraf yayınladı

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Kardashian çıplak fotoğraf yayınladı
Kim Kardashian'dan yarı çıplak snap attı.

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Kim Kardashian, grip sayesinde 3 kilo verdiğini açıkladıktan sonra gümüş rengi parlak bikinisiyle snapchat videosu paylaştı.

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