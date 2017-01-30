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Kardak'ta sessiz bekleyiş

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Kardak'ta sessiz bekleyiş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının pazar günü öğle saatlerinde gerçekleştirdiği Kardak ziyaretinin ardından bugün bölgede sessizlik hakim. Her yıl 30 Ocak’ta Kardak kayalıklarına gelerek, 1996 yılında kriz sırasında düşen h

Her yıl düzenli olarak 30 Ocak günü Kardak kayalıklarının yakınlarına gelerek ölen askerleri için çelenk bırakan Yunan ordusu, bu yıl çelenk bırakmaya gelmedi. Geçtiğimiz yıl helikopter ile Kardak kayalıklarına gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, helikopter kazasından hayatını kaybeden, Yunanlı subaylar Kristodulos Karathanasi, Panagiotis Vlachakouve, Hector Gialopso anısına çelenk bırakmıştı.

BÖLGEDE KUŞ UÇURTULMADI

Türkiye ile Yunanistan'ı 1996'da savaşın eşiğine getiren Ege'deki Kardak kayalıkları bugün sessizliğini korudu. Her gün Kardak kayalıklarına gelen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bugün kayalıklara uğramadı. Türk sahil güvenlik ekipleri ise Kardak etrafında nöbetlerine devam etti. Olası bir sınır ihlali için Kardak’ın etrafından devriye atan 2 Türk sahil güvenlik botunun yanı sıra, bir tanede hücum botu kayalıkların etrafından kuş uçurtmadı.

GENELKURMAY BAŞKANI KARDAK'TA

Dün sabah saatlerinde Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar, 2 hücum bot, 4 sahil güvenlik botu ve SAT komandolarını taşıyan 2 askeri bot eşliğinde Kardak kayalıklarına gitmişti. Orgeneral Akar, bir süre Kardak kayallıklarının etrafında denetim yaptıktan sonra Bodrum’a dönerek 2 helikopter ile ilçeden ayrılmıştı.

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