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Kardak hüsranı Yunanistan'da olay oldu

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Kardak hüsranı Yunanistan'da olay oldu
Çelenk atmak üzere Kardak bölgesine hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ülkesindeki basın kuruluşlarının da tepkisini çekti

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün ortaya koyduğu provokasyonla Türkiye’nin yanı sıra kendi ülkesinin de tepkisini çekti.

YUNANİSTAN'DA TEPKİ TOPLADI

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak kayalıklarında yeni bir krize yol açan çelenk atma hamlesi, ülke basınında geniş yer buldu.

BAKAN'IN HAREKETLERİ DENGESİZ VE TEHLİKELİ OLARAK NİTELENDİ

Filelefteros gazetesi, Savunma Bakanı Kammenos'un hareketlerini dengesiz ve tehlikeli olarak niteledi. Gazeteye göre, resmi fotoğraflar Türkiye'nin Kammenos'u engellediğini ortaya koyuyor.

Ethnos, Estia ve Naftemporiki gazeteleri Türk deniz kuvvetlerin törenin önüne geçmek için bölgede beklediğini yazdı. Dimokratia gazetesi ise, haberinde Türk gemilerini provokasyon yapmakla ve sıcak bir çatışmayı başlatmak istemekle suçladı.

Kardak’ta sıcak gelişme! Yunan Bakan adaya yaklaştırılmadı

DÜN NE OLMUŞTU?

Dün Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı adaya yaklaştırılmamıştı. Yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etmişti.

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