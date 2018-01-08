Geçtiğimiz günlerde eşi Pamir Kıraner'le Amerika'ya dönen Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'deki yorgunluğu tatil yaparak atıyor. Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisindeki rolünün sona ermesi sonrası yeniden ABD'de dönen oyuncu, San Francisco'daki tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Çekildiği çok sayıda fotoğraftan hangisini paylaşacağı konusunda karar kılamayan güzel oyuncu, çareyi hepsini paylaşmakta buldu.4Aksoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına "Hangi fotoyu paylaşacağına karar veremeyip sonunda hepsini paylaşmak!" notunu düştü.
- BIST 116.305
- Altın 158,988
- Dolar 3,7498
- Euro 4,4861
- İstanbul 13 °C
- Ankara 2 °C
- Seren Serengil o paylaşımı affetmedi
- Akşener'den Jet Yanıt
- Okul Çevrelerinde Uyuşturucu Denetimi
- Yeni Başkan 11 Ocak'ta Belli Olacak!
- 25 Askerin Şehit Olduğu Patlama için Flaş Karar
- Yeni Yıla Rekorla Girdi!
- Yunanistan'a kaçan darbeci asker Özkaynakçı gözaltına alındı
- Kararsız Saadet
- Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlanıyor
- "Çok Hırslıyım"
- Çarpıcı MİT Kararı
- MHP Cumhurbaşkanı Adayı Göstermeyecek!
- Sandıktan Koalisyon Çıktı
- Günün Altın Fiyatları!
- İstanbul'da 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kararsız Saadet
Yeniden ABD'ye dönen Saadet Işıl Aksoy, bol bol yorgunluk atıyor. Aksoy, San Francisco'daki tatilinde çekildiği fotoğraflardan hangisini paylaşacağı konusunda kararsız kalınca çareyi hepsini paylaşmakta buldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Seren Serengil o paylaşımı affetmediŞARKICI Hande Yener’le Seren Serengil arasında sular durulmuyor. Seren Serengil çıplak fotoğraflarını Istagram’dan yayınlayan Hande Yener’e 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Kararsız SaadetYeniden ABD'ye dönen Saadet Işıl Aksoy, bol bol yorgunluk atıyor. Aksoy, San Francisco'daki tatilinde çekildiği fotoğraflardan hangisini paylaşacağı konusunda kararsız kalınca çareyi hepsini paylaşmakta buldu.
Beren Saat iyice eridi!Önceki gün tatil için ABD’ye uçmadan önce eşi Kenan Doğulu ile Atatürk Havalanı’nda görüntülenen Beren Saat'in giderek daha da zayıflaması dikkat çekti.
FOTO GALERİ
- 16:47 - Seren Serengil o paylaşımı affetmedi
- 16:41 - Akşener'den Jet Yanıt
- 15:43 - Okul Çevrelerinde Uyuşturucu Denetimi
- 15:41 - Yeni Başkan 11 Ocak'ta Belli Olacak!
- 15:34 - 25 Askerin Şehit Olduğu Patlama için Flaş Karar
- 15:34 - Yeni Yıla Rekorla Girdi!
- 15:27 - Yunanistan'a kaçan darbeci asker Özkaynakçı gözaltına alındı
- 13:39 - Kararsız Saadet
- 13:34 - Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlanıyor
- 11:44 - "Çok Hırslıyım"
- 11:22 - Çarpıcı MİT Kararı
- 11:19 - MHP Cumhurbaşkanı Adayı Göstermeyecek!
- 11:18 - Sandıktan Koalisyon Çıktı
- 11:16 - Günün Altın Fiyatları!
- 11:13 - İstanbul'da 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim