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Kararsız Saadet

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Kararsız Saadet
Yeniden ABD'ye dönen Saadet Işıl Aksoy, bol bol yorgunluk atıyor. Aksoy, San Francisco'daki tatilinde çekildiği fotoğraflardan hangisini paylaşacağı konusunda kararsız kalınca çareyi hepsini paylaşmakta buldu.

Geçtiğimiz günlerde eşi Pamir Kıraner'le Amerika'ya dönen Saadet Işıl Aksoy, Türkiye'deki yorgunluğu tatil yaparak atıyor. Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisindeki rolünün sona ermesi sonrası yeniden ABD'de dönen oyuncu, San Francisco'daki tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Çekildiği çok sayıda fotoğraftan hangisini paylaşacağı konusunda karar kılamayan güzel oyuncu, çareyi hepsini paylaşmakta buldu.4Aksoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına "Hangi fotoyu paylaşacağına karar veremeyip sonunda hepsini paylaşmak!" notunu düştü.

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