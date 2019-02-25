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Kararı YSK verecek

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Kararı YSK verecek
Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) de belediye başkan adayı olamayacağına karar verdi. Kocamaz ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den Büyükşehir adaylığına yapılan itirazları bugün değerlendirdi. Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

EVRAKI GEÇ TESLİM EDİLDİĞİ İÇİN İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAMAMIŞTI

Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Burhanettin Kocamaz bulunan formül çerçevesinde 21 Şubat’ta DP’den adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerinde Büyükşehir adayı olarak yer alan Kocamaz’ın adaylığına 5 kişi itiraz ederek, İl Seçim Kurulu’na dilekçe vermişti.

İl Seçim Kurulu, bugün toplanarak bu itirazları değerlendirdi. İl Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

Nihai kararın 1 Mart’a kadar YSK tarafından verileceği öğrenildi.

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