KARAR CÜBBELİ’NİN DÜNÜRÜNE AİT KAÇAK VİLLA İÇİN Mİ ALINDI?

Yetkilerinin elinden alınması gündeme gelen İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün Cübbeli Ahmet Hoca’nın dünürü Palazoğlu Ailesi’ne ait Üsküdar Çengelköy’deki kaçak villa inşaatı için yıkım kararı aldığı ortaya çıktı.

Üsküdar Kaymakamlığı yıkımı durdurma kararı aldı. İBB’nin yıkımı durdurma kararına karşı Üsküdar Kaymakamlığı’na dava açtığı öğrenildi.

Eylül ayında derin hafriyat nedeniyle kısmen yıkım yapabilen İBB ekipleri, 21 Ekim'de Boğaziçi sınırları içinde bulunan parsellerdeki kaçak inşaata tekrar yıkım için gitti. Ancak Üsküdar Kaymakamlığı yıkımı durdurma kararı aldı. İBB'nin yıkımı durdurma kararına karşı Üsküdar Kaymakamlığı'na dava açtığı öğrenildi. Cübbeli'nin dünürü Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na oldukça yakın isimler.