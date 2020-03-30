Karantina Haberleri Peş Peşe Geliyor

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ederken bugün yeni karantina haberleri de geldi.

Gelen son dakika haberlerine göre Çankırı ve Tunceli'de birer köy ile Van'da bir mahalle ve bir mezra daha karantina altına alındı. Düzce'de

Çankırı'da Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta köye İstanbul'dan bir ailenin geldiği, dün aileden bir kişinin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, aileye yapılan testlerin sonuçları çıkana kadar köye giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.

VAN'DA MAHALLE VE MEZRALARDAKİ KARANTİNA 3'ÜNCÜ GÜNDE DE DEVAM ETTİ

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran, Başkale ve Çatak ilçelerinde koronavirüs nedeniyle 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina 3'üncü günde de devam ediyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından 2 gün önce de Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan mahalle ve mezralarda giriş ve çıkışlara izin verilmezken valilik, Başkale ilçesine bağlı Ilıcak ve Belliyurt mezralarının da korovanivüs nedeniyle karantinaya alındığını duyurdu.

Üç gündür karantinanın uygulandığı Hanköy Mahallesi'nde ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığın izniyle ilçeye giden mahalle halkı, jandarma kontrolünde alışverişlerini yaptıktan sonra, mahalleye döndü. İhtiyaçlarını karşılamak üzere ilçeye giden Ahmet Öztunç, karantinaya alınan mahallelerinde olumsuz herhangi bir durumun olmadığını, ancak İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

Öte yandan, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, karantinaya alınan Hanköy Mahallesi'nde vakayla temas halinde olanlar, sağlık ekiplerince tespit edilerek taramadan geçiriliyor.

VAN'DA BİR MAHALLE VE 1 MEZRA DAHA KARANTİNAYA ALINDI

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, mahalle ile mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

TUNCELİ’DE 1 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul’dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi.

DÜZCE'DE TÜM KÖYLERDE EV KARANTİNASI BAŞLATILDI

Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "Ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.

Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı. Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı. Alınan bilgilere göre, Düzce’ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların korona virüs (COVİD-19) hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak. Muhtarlara gönderilen ‘Evde COVİD-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.

il genelindeki tüm köylerde ev karantinası başlatıldı.