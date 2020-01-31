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Karantina Gemisi

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Karantina Gemisi
İtalya’da Costa Smeralda isimli cruise gemisinde korona alarmı verildi. Gemide bulunan Çinli çiftte korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı

İtalya'da çalışanları ile birlikte 7 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Gemideki yolculardan 30'unun Türk olduğu öğrenildi. Marsilya'dan kalkan ve İtalya'da Civitavecchia kentine demirleyen 7 bin kişilik cruise gemisinde korona alarmı verildi. Çinli çiftte korona virüsünden şüphelenilmesinin ardından gemi karantina altına alındı. Çalışanlarla birlikte 7 bin kişinin bulunduğu gemiye sağlık görevlileri sevk edildi. Çinli çift, diğer yolculardan ayrı bir odaya alındı. Gemide test sonuçları beklenirken, diğer yolcuların da gemiden ayrılması yasaklandı. Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre gemide virüse rastlanmadığı ama kesin sonucun 24 saat sonra anlaşılacağı öğrenildi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞELENİYORUZ'
Gemide bulunan ve korkudan kalabalık yerlere gidemediklerini, herkesin kendisini odasına kilitlediğini ifade eden Birsu Uzun, "8 saattir odamıza hapsolduk. Bir kaos ortamı olmasa da endişeli bir bekleyişimiz var. Temennimiz Çocuklarımız için endişeleniyoruz. Kısa sürede buradan sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz" dedi.

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